Succès mitigé pour la 18e Rencontre des brasseries à Hotton

La chaleur et les événements divers organisés à proximité de Hotton (Statues en Marche et le festival Bitume à Ny) ont peut-être entamé la motivation du public et Dany Laval, l’un des organisateurs, avait du mal à cacher sa déception: "L’ambiance était bonne malgré tout et nous avons fait de belles découvertes avec ces nouvelles brasseries au rendez-vous." Parmi les nouvelles brasseries à rejoindre l’événement, il y avait la Brasserie Héritage, de Léglise, la brasserie Forêt (Comblain-au-Pont), la brasserie Better Beer Brewers d’Izegem parce que jumelé avec Hotton, la brasserie du Comte Hener de Mabompré, et plus surprenante encore la brasserie Patron de Dochamps (Manhay), avec une bière ayant comme ingrédient du pain rassis.