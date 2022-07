M. Gérard Seynave et Mme Rose Marie Bellefontaine (50 ans de mariage) ne sont mariés à Theux le 11 juillet 1970. Gérard a passé sa carrière comme directeur commercial et son épouse s’est consacrée à l’éducation de leurs trois filles: Annabel, Gabrielle et Géraldine. Le couple jouit de l’affection de 9 petits-enfants.

M. Julien Richard et Mme Claudine Bettendorff de Parette (50 ans de mariage) se sont mariés le 1er septembre 1971 à Nothomb. Julien a exercé la belle profession de débardeur et son épouse, femme au foyer, s’est quant à elle occupée de l’éducation de leurs trois garçons: Pascal, Emmanuel et Éric. Le couple a à présent six petits-enfants.

M. Armand Ney et Mme Marcelle Martin (60 ans de mariage) de Nothomb ont convolé en justes noces le 18 septembre 1961. Armand a durant toute sa carrière été professeur d’électricité à Arlon et son épouse femme au foyer. Le couple a eu deux enfants, Martine et Denis, et jouit de l’affection de 6 petits-enfants: Laurencia, Nicolas, Noella, Emeline, Dorian, Thibault et d’un arrière-petit-fils Celyan. M. Roger Hilbert et Mme Liliane Goeres de Tontelange (60 ans de mariage) se sont mariés le 26 juin 1960. Roger était durant sa carrière professionnelle à la tête d’une entreprise de toitures. Le couple a eu deux fils: Frédéric et Rudy et jouit de l’affection de 8 petits-enfants.

M. Antoine Goedert et Mme Nicole Raty de Thiaumont (50 ans de mariage) se sont mariés à Arlon le 18 avril 1970. Antoine était à la tête d’une entreprise de travaux publics, son épouse est la présidente de la chorale attertoise "À travers chants". Le couple a eu un fils Fabrice et profite de l’affection de 2 petits-enfants: Antonin et Anaïs.

M. Jean-Marie Wathelet et Mme Odette Gillet (50 ans de mariage) se sont mariés le 11 juillet 1970 à Arlon. Jean-Marie a travaillé comme transporteur et son épouse comme commerçante et exploitante de cafétéria au chef-lieu. Le couple a eu deux enfants (Sophie et Nathalie) et jouit à présent de l’affection de 4 petits-enfants.