Nothomb, 3e de la Coupe de la vallée

La collaboration belgo-luxembourgeoise ne se limite pas aux échanges et projets des administrations communales d’Attert, Ell, Beckerich, Préizerdaul et Perlé et Redange. Les mouvements associatifs et les clubs de football organisent également des animations communes. Organisé à tour de rôle par l’un des six clubs de la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise, ce tournoi faisait étape ce week-end des 16 et 17 juillet dans les nouvelles installations du SC Ell.