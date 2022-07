Le Pik Nik Eklektik de retour ce dimanche dans le parc de Rossignol

Organisés depuis des années par le collectif Eklektik Guys, de Marbehan, les "Pik Nik", comme les appellent les connaisseurs, se sont vite imposés comme des après-midi concerts incontournables en province de Luxembourg. Cette 5° édition est organisée par le collectif et le Centre Culturel Rossignol-Tintigny).

Le programme

Au menu des festivités, trois DJ set et un brass band. Les platines résonneront dans le parc dès 12h30, avec pour commencer Eklektik Guys eux-mêmes. Vient ensuite le duo gaumais Rich & Mercury, qui a fait danser début du mois la foule du Murmur Festival au château de Montquintin (France). Sur le coup de 15h45, c’est le brass band The Humphreys qui montera sur scène. Le groupe de cuivres et percussions, qui joue dans le registre du pop-rock et propose ses propres compos, cartonne pas mal sur la scène belge.

Des animations pour les plus jeunes sont aussi prévues: châteaux gonflables pour les plus énergiques, grimage et également jeux en bois.

Bar, bar à Mojito, food truck (pasta bowl) et glacier seront aussi de la fête.

L’entrée est gratuite. Il n’y a donc aucune raison de ne pas aller y faire un tour.

Informations: 0496 55 34 76 et sur la page

Facebook: Pik Nik Eklektik