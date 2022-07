La légende de Thomas Signorel, en plein air

Fresque théâtrale, « La légende de Thomas Signorel » est montée à Muno (Florenville) par des Munis, Ramounis et Watrichaus, composée de différents tableaux retraçant la légende de Thomas Signorel. Thomas Signorel, robuste gaillard au sang chaud, amoureux, généreux, maçon, à ses heures paysan et braconnier, vit à Muno au 18e siècle à l’heure de l’inquisition de rigoristes Jésuites de Liège. Thomas le rebelle va braver l’autorité des nouveaux maîtres, se révolter contre l’injustice et l’arbitraire, gagner le respect et l’admiration des Munaçois et par là même, s’attirer la rancœur puis la colère de ceux qui disposent du droit de justice.