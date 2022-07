La foire des artisans de Torgny a retrouvé ses couleurs

Ce dimanche, la petite Provence belge portait bien son nom. Avec ses artisans, ses artistes, sa scène musicale ou encore ses multiples stands de produits de bouche, le village et son marché donnaient le sentiment d’être en vacances. Une ambiance festive et décontractée qui attiré de nombreux curieux, en témoignaient les longues files de voitures garées de part et d’autre à l’entrée du village et ce, dès le matin.