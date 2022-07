La fête nationale aux mains de la jeunesse

Une lueur dans la grisaille donc, avec la détermination de la jeunesse et l’aide précieuse du CDJ Sainte-Marie-sur-Semois, le CDJ Vance, le CDJ Fratin, le CDJ Étalle, et l’association de parents de l’école de Villers-sur-Semois. Une relève très précieuse qui est la bienvenue et donne à cette fête nationale une tournure vers la jeunesse, ce qui fait dire à Marjorie à quelques jours de l’événement: "on est (presque) prêts! La fête aura bien lieu".

Un programme toujours très attractif

19h: Te Deum en l’église d’Étalle suivi de l’allocution du bourgmestre, du dépôt de gerbes au monument aux morts et de l’hymne national.

20h: Concert de l’Harmonie de Vance.

21h: Concert du groupe Down Yer Pint. "C’est un style un peu plus “rock”; c’est assez sympa et entraînant. Le groupe est composé de Steve et James Roberts (Étalle), Regis (qui tient la Fée Verte à Habay), Gilles Pemmers et un ancien de Dole. Ils pourraient faire un set d’environ 1h" .

Par la suite, le groupe Hexagone animera la soirée avant et après le feu d’artifice de 23h.

À ce beau programme s’ajoute la présence et participation des restaurants du centre d’Étalle comme les années antérieures. C’est toujours une organisation conjointe du SI et de l’administration communale d’Étalle, avec les associations reprises ci-dessus.