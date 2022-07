– Récup’Art: du 17 au 19 août de 10h à 16h, à partir de 12 ans, de 10 à 12 ans. Réaliser une sculpture avec des objets du quotidien et de récupération. 80 €.

– Sport et culture: du 22 au 26 août, de 9h à 16h, de 12 à 15 ans. Sport le matin, ateliers créatifs et artistiques l’après-midi. 60 €.

– Création d’un single pour les musiciens: du 22 au 26 août, de 10h à 17h, à partir de 15 ans (ados et adultes). L’enregistrement, l’arrangement et la production d’un morceau, ainsi que sur les différents moyens de diffusion actuels. 180 €.

– Création d’un instrument de musique: du 24 au 26 août, de 9h à 16h, à partir de 15 ans (ados et adultes). Le but est de comprendre les principes acoustiques de base et les éléments nécessaires au bon fonctionnement d’un instrument à cordes. 120 €

La Maison de la culture signale que la participation financière ne doit pas constituer un frein.

Informations, renseignements sur les tarifs et réservations.

info@maison-culture-arlon.be