Le Saint-Mardois Adrien Cieslik est condamné à 14mois de prison et 800 € d’amende, alors que deux frères de Virton écopent respectivement de 46 et 80h de peine de travail et de 200 et 400 € d’amende. Ces deux derniers bénéficient d’un sursis de trois ans, mais uniquement pour la peine d’amende. Adrien Cieslik n’ayant pas daigné se présenter ni se faire représenter devant le tribunal, a été condamné par défaut et ne peut bénéficier d’aucune mesure de clémence.

La juge a écarté la préméditation dans le chef d’Adrien Cieslik et a pris en compte le plus petit des deux couteaux suspectés d’avoir donné les coups. Elle a également rejeté l’excuse de légitime défense avancée par les frères, mais a retenu celle de provocation pour le frère condamné le plus légèrement.

Une quarantaine de bières

Adrien Cieslik avait probablement été sevré de sorties pendant le premier confinement de 2020. Le premier jour de réouverture des cafés, il s’est installé au Rustique, l’autre café virtonnais de la place Nestor Outer. Il a commencé à écluser les chopes les unes après les autres, à tel point qu’il s’est mis à importuner les clients. Mis dehors, il a traversé la place pour reprendre son manège et ses insultes au Saint-Laurent. "J’avais bu au moins trente bières à quarante bières, avait-il reconnu devant les enquêteurs. Je ne me souviens plus très bien."

Deux frères qui participaient à une fête de baptême, sont intervenus et l’ont prié de déguerpir. Quelque temps plus tard, Adrien Cieslik est revenu armé d’un couteau, ce qui a déclenché une bagarre générale. Cieslik a blessé un de ceux qui le tabassaient. Une ambulance a été dépêchée sur place et la police qui est intervenue pour rétablir le calme.