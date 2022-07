Une nouvelle balade contée à Wisembach

La promenade de 5 km partira dès 15h du parking de la maison de village à la rue de Radelange, 43B, direction ensuite vers Wisembach et retour via le village de vacances et le Ravel.

Le circuit proposera de se rendre sur trois lieux légendaires de la commune de Martelange. Les histoires seront racontées et commentées par l’ancien bourgmestre de Martelange Franz Clément, auteur de plusieurs livres sur les légendes de la vallée de la Haute-Sûre.

Franz Clément précise: "La balade nocturne démarrera donc de la maison de village rue de Radelange. La première légende sera “Un feu dans la nuit” et sera contée au Rocher de la Romeschläckt à Martelange, la seconde “Un feu dans la nuit” est l’histoire d’un homme qui rentre de nuit à Wisembach et qui tombe sur un feu dont les braises se transforment en or. “De curieux animaux” (qui aura lieu au pont à l’entrée de Radelange), évoquera un épisode de la vie de deux palefreniers de Radelange qui sont attaqués par des chats volants la nuit de la Saint-Jean. –“Le secret du sorcier” (entre Radelange et Wisembach) évoquera la légende d’un sorcier qui se transforme en loup-garou à Wisembach."

Inscriptions obligatoires: 0474 638019/0496 979219 ou par mail: nicole.besseling2108@gmail.com ou goedersmr@outlook.com.

Paiement sur le compte BE83 0019 2676 1015 Quartier Tannerie-Habay