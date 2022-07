Un portrait de Rimbaud refait surface

Les prix ont effectivement tendance à s’envoler quand il s’agit d’Arthur Rimbaud. La Ville avait dû essuyer un échec lors d’une précédente souscription pour l’achat du revolver dont s’était servi Verlaine à Bruxelles contre son ami.

Il avait été adjugé en 2016 au prix de 434500 euros quand la Ville avait réussi à collecter 120000 euros pour un revolver estimé entre 50000 et 70000 euros. Cette fois, l’État français et le Fonds régional d’acquisition des musées (Fram) abonderont à hauteur de 80%. Restent 30000 euros à financer pour lesquels la Ville de Charleville-Mézières espère l’aide des amoureux de Rimbaud et de la poésie afin de pouvoir l’exposer "aux yeux de tous au sein du Musée Rimbaud" .

Il irait rejoindre quelques autres représentations du poète: le visage iconique de Rimbaud immortalisé par Carjat, une photo de communiant, un autoportrait en pied en Éthiopie, quelques caricatures et dessins et beaucoup de fantasme d’artistes qui l’ont réinventé… Rarissime ce visage pourtant tant de fois dupliqué est cette fois représenté par celle qui l’a accompagné jusqu’au bout. Un témoignage précieux.

www.fondation-patrimoine.org/79733