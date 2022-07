Soixante ans après, le cabus toujours roi

Depuis 60 ans, Mussy célèbre la fête du cabus, issue d’une tradition maraîchère, la production de chou blanc le premier week-end du mois d’août. C’est un rendez-vous immuable pour les citoyens de la grande région. Chaque année, une poignée de bénévoles découpent des centaines de pieds et de kilos de "cabus" pour rassasier un public toujours demandeur, à l’image des huit participants au concours qui a traversé les âges. Lorsqu’après avoir ingurgité dans le plus grand respect de règles de bonne conduite et tenue à table près de 3 kg de cabus roussi (sans viande ni pommes de terre) en l’espace de 20 minutes "le Roi du Cabus" enfile couronne et sarrau. Un moment toujours fort. Le chou roussi au gigot d’agneau, mais aussi escalopes de dindes-frites et boulettes-frites seront servis tout le week-end aux visiteurs, le samedi à 19h et dimanche à 12h & 19h.