Première mission en Luxembourg pour le robot Colossus

Stéphane Thiry, vous êtes commandant de la zone de secours Luxembourg, pourquoi avoir décidé d’utiliser le Colossus et quelle est la particularité de nouvel appareil?

Ce nouveau robot (NDLR.D’un peu moins d’1m de hauteur) nous permet plusieurs choses: tout d’abord de visualiser car il est équipé de caméras à l’avant et à l’arrière, d’un canon à eau et d’éclairage. Engager des hommes à l’intérieur de l’église jusque dans le chœur était relativement dangereux car la structure supérieure était déjà en train de s’effondrer.

Comment avez-vous alors procédé?

Le robot a escaladé les marches du parvis et s’est déplacé jusque dans le chœur de l’église. Nous avons donc obtenu des images très précises de ce qui se passait dans le chœur et sous la charpente.

L’utilisation du robot Colossus, c’est une première pour votre zone?

C’est le même type de robot qui avait été utilisé lors de l’incendie de Notre Dame à Paris, il y a 3 ans. Nous avons acquis ce nouvel équipement il y un peu plus de six mois. Le personnel a tout d’abord été formé à son utilisation, on a procédé à plusieurs entraînement, mais en situation réelle, c’était sa première utilisation. L’utilisation du Colossus demande de réels entraînements, ce n’est un jouet téléguidé, il faut savoir que sa télécommande dispose de plus de 60 fonctions.