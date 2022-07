Nouveauté 2022: Le café des artistes

Les Topiaires, c’est un parc de buis taillés, bien connu à Durbuy. Avec Romain Artus derrière son comptoir, le parc peut désormais compter sur un allié de taille, pour animer café et terrasse. Cet artiste, originaire de Normandie et installé depuis un an à Tohogne, prend son travail de promotion des artistes à cœur tout en servant les visiteurs du parc ou des expositions, qui se succèdent dans la salle du café… des artistes. Sa marque de fabrique à lui, ce sont les coloquintes colorées. Mais il peint, sculpte et depuis peu joue les serveurs-promoteurs avec une efficacité redoutable !VR