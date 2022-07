Les 20 printemps du Parc naturel HSFA

Ce dimanche sur la place des Tilleuls à Fauvillers, sous un soleil de plomb, on a célébré, avec une année de retard pour cause de Covid, ce 21eanniversaire en présence du député Jean-Philippe Florent, représentant de la ministre Céline Tellier, de très nombreux représentants des 7 communes, accueillis comme il se doit par le bourgmestre de Fauvillers Nicolas Stilmant. Olivier Vajda, député fédéral, était présent également. Jean-Philippe Florent a orienté son intervention sur l’importance des parcs au niveau wallon et le souhait de la ministre de les soutenir dans leurs démarches.

Le président de la commission René Reyter a précisé: "Le temps nous manque pour rappeler tous les projets, toutes les actions menées sur chaque commune. Le directeur Donatien Liesse et moi profitons de cette année anniversaire pour rencontrer les 7 conseils communaux et retracer les différentes missions et elles furent nombreuses, variées et enrichissantes."

Car les défis de demain sont aussi à relever par une équipe dynamique et performante. Et celui qui est devant eux est colossal: la candidature du Parc HSFA pour être reconnu parc national. Un travail gigantesque où chaque membre de l’équipe, les administrateurs, les partenaires, des spécialistes, et toutes personnes impliquées œuvrent depuis des semaines et ce, jusque fin septembre pour réussir ce pari d’être parmi les 2 lauréats.

Le président Reyter a ajouté: " Si demain, nous sommes retenus, il y aura un impact touristique, économique et environnemental conséquent au sein de chaque commune. Je dis bien chaque commune même celles qui ne sont pas limitrophes avec la forêt d’Anlier. Mais nous ne vendons pas la peau du sanglier avant de l’avoir tué. Nous travaillons sur le dossier."

Mais ce dernier ne doit cependant pas cacher tous les autres projets portés et toutes les missions accomplies et à accomplir au quotidien qui permettent d’être présents en actions et en travail depuis 21 ans sur un territoire de plus de 80,000 ha.

Dirigé depuis sa création par Donatien Liesse, le Parc naturel HSFA est aussi une référence tant en Suède, en Finlande, dans le Cotentin ou dans le Pays de St-Brieuc et lors des CA de la Fédération des Parcs.