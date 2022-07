La rainette verte réintroduite en province de Luxembourg après 40 ans d’absence!

Trois ans de travail

La rainette verte a disparu dans les années quatre-vingt à cause de la dégradation de son habitat naturel, les réserves naturelles et les mares agricoles. Car la petite reine verte est exigeante en termes de qualité d’environnement.

Natagora, à travers son plan ambitieux commencé en 2018, s’attelle aujourd’hui à sa réintroduction sur quatre sites naturels restaurés particulièrement favorables: trois en Famenne et un en Gaume. "Nous préférons éviter de les préciser afin d’éviter les curieux et permettre à l’espèce de se déployer tranquillement", sourit Charles Carels, du pôle Raînne de Natagora.

Mi-avril, grâce au soutien des autorités flamandes et avec l’aide de l’association Natuurpunt, des pontes de rainettes ont été collectées dans plusieurs populations florissantes d’Anvers et du Limbourg. "Bénévoles wallons et flamands ont uni leur force durant des nuits pour les rassembler en quantité suffisante. Ces pontes ont été mises en élevage au domaine des Grottes de Han et àPairi Daiza Foundation ainsi que chez des volontaires Natagora." Cet élevage a permis d’assurer aux têtards un taux de survie nettement supérieur, puisque dans la nature, seulement 5% d’entre eux survivent. Ici, grâce à l’élevage, ce sont entre 2000 et 3000 jeunes rainettes qui vont être relâchées chez nous, après avoir été testées pour s’assurer qu’elles n’étaient pas porteuses de pathogènes.

Notre province en pilote, puis toute la Wallonie

"Ce projet se veut bien plus ambitieux que la simple réintroduction d’une espèce disparue, se réjouit Charles Carels. Nous espérons que le retour de cet amphibien renforcera à grande échelle les initiatives de protection des milieux tant aquatiques que terrestres que la rainette affectionne particulièrement. Ce qui serait tout bénéfice pour une multitude de plantes et animaux peut-être moins spectaculaires mais tout aussi essentiels pour la biodiversité."

Il faudra attendre un an pour voir si la réintroduction a porté ses fruits, et alors renouveler l’opération en 2023 et 2024 en l’étendant dans toute la Wallonie. Croassons… les doigts!