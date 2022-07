Vingt ans après la création du Parc, l’équipe compte donc 18 personnes. Il y a Adelin Collette, Anne-Laure Monnaie, Annick Burnotte, Bérenger Servais, Christine Leclercq, Damien Adam, Frida Bajrami, Geneviève Nivarlet, Karlin, Laurence Libotte, Lætitia Stilmant, Magali Tielemans, Natacha Leymans, Nicolas Mayon, Rose-Marie Collignon, Sophie Lox, et Thierry Jaumain, coordinateur de la candidature Parc national et le directeur Donatien Liesse.

Le directeur Liesse a tenu à remercier l’ensemble des administrateurs du Parc naturel, les anciens et les actuels, qui lui ont toujours fait confiance. Et en particulier, les 6 présidents du Parc naturel, avec lesquels il a eu la chance de travailler.

Il y a d’abord eu André Lecomte et Françoise Erneux, qui se partagèrent le premier mandat de président après avoir porté l’un et l’autre, le dossier de reconnaissance du Parc. André Lecomte a assuré l’adhésion indispensable des communes et la création du Pouvoir Organisateur avant de déposer le dossier au Gouvernement wallon. Françoise Erneux a été l’artisan du projet au niveau associatif et transfrontalier, avec l’appui du vice-Président Robert Thomas.

Ensuite, Bernadette Moinet, à l’époque Bourgmestre de Fauvillers, a assuré la présidence de l’Intercommunale PNHSFA. Parmi les grands chantiers de son mandat, il y a eu la Maison du Parc naturel et l’aménagement d’un espace d’accueil touristique. Isabelle Poncelet lui succéda en 2013, une époque où le Parc naturel ajoutait une dimension nouvelle à son rayonnement, la culture: certains se rappellent certainement le Charivari du Parc naturel.

Jean-Marie Pairoux lui présidait la Commission de gestion. Sa passion pour le patrimoine a amené le Parc à déposer ses premiers gros dossiers européens en matière de "vieilles pierres". Pour la période actuelle, c’est René Reyter, échevin à Vaux-sur-Sûre qui assure la présidence conjointe du PO et de la Commission de gestion.

Sur notre cliché AL, de g. à d. le député Jean-Philippe Florent, le bourgmestre Nicolas Stilmant, René Reyter, Robert Thomas, Jean-Maire Pairoux, André Lecomte, Donatien Liesse, Bernadette Moinet, Isabelle Poncelet et Françoise Erneux.