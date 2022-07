Feu de silos dans une entreprise de Vielsalm : l’intervention a duré plus de 5 heures

Vers 3h30 durant la nuit de samedi à dimanche, les pompiers de Vielsalm et La Roche, avec les renforts de ceux de Lierneux et de Stavelot, sont intervenus dans une entreprise à Vielsalm, chez Unilin. Car un feu s’était enclenché dans deux silos (copeaux de bois)) et convoyeurs. « Des silos pourtant vides car en maintenance », indiquent les pompiers.