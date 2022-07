En partenariat avec la Maison de l’eau

L’Attert est une rivière d’environ 38 km de long traversant la région de l’ouest du Luxembourg. C’est dans la commune d’Attert qu’elle prend ses sources. Sillonnant la vallée, elle traverse la frontière entre les deux pays ainsi que 8 communes luxembourgeoises, accueillant sur ce chemin les eaux des ruisseaux et des sources d’un territoire de 299 km2. La Maison de l’Eau de Redange coordonne le programme des actions menées dans ce cadre transfrontalier. Des actions concernent spécifiquement la commune d’Attert, l’on peut retenir: des conseils aux particuliers pour les Jardins naturels (5 projets à ce jour) mais il y a aussi la résolution de points de noirs, l’étude et la planification en collaboration avec la Commune et l’ASBL du Parc Naturel de la Vallée de l’Attert; la rédaction d’articles insérés dans le bulletin communal dans le cadre de la charte " ma commune dit Jo ", la tenue d’un stand d’animation lors de la Fête du parc le 4 septembre. La commune interviendra à hauteur de 7000 € dans le financement des actions à mener par la Maison de l’Eau dans le cadre de ce Contrat de Rivière Attert. Luc Pauly de Redange en est le président et Michel Peter de Thiaumont le trésorier.