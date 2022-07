Cité à comparaître pour des vols violents

Un ressortissant tchèque bien connu des services de police de la région a été privé de liberté et cité à comparaître en procédure accélérée devant le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne. En cause : quatre faits de vol avec violence commis dans la nuit du 13 au 14 juillet sur Vielsalm et Gouvy. D’abord à la gare de Vielsalm, où il a détruit un plexiglas avant de se rendre sur Gouvy pour y détruire un distributeur de boissons et y voler des canettes, pour se diriger ensuite au magasin Spar voler des bouteilles d’alcool pour enfin se rendre au marché, où il a volé un pull.