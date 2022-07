C’est l’histoire d’un jeune homme bien…

On sait juste que c’est une jeune femme, une "chère petite Amie" , et il a l’air de se passer quelque chose d’important entre elle et le jeune homme qui lui écrit.

On ne connaît pas non plus son nom, à lui. Il termine sa carte un peu abruptement. Mais… peut-être qu’il y avait une suite sur une autre carte?

Toujours est-il que nos deux tourtereaux sont séparés – le jeune homme se trouve dans le coin de Bouillon pour une raison qu’on ignore mais… c’est une raison importante. "C’est le Devoir" , dit-il.

On voit bien qu’on a affaire à un gars sérieux. Il met même une majuscule au mot Devoir . Comme il en a mis une, plus haut, au mot Amie .

Et alors cette carte qu’il envoie à sa bonne amie, c’est une manière d’entretenir la flamme. De se rappeler à son bon souvenir… De faire aussi le joli cœur. Joli et gentil. Et même un peu contrit au début.

Il a tardé à répondre à la lettre de sa chère petite amie. Mais vite il s’excuse: il a si peu de temps libre.

Son fameux Devoir à majuscule l’accapare beaucoup.

Quoi qu’il en soit, sa chère petite amie a dû lui faire des révélations sur sa vie dans sa dernière lettre et – il tient à le lui faire savoir – ses confidences l’intéressent beaucoup.

Cette carte vaut aussi pour ce que le jeune homme relate de Bouillon, qui n’est vraiment pas rien.

"C’est magnifique" , dit-il. Et… c’est vrai. On l’approuve sans réserve.

Après, il dit que "c’est montagneux".

Là, on peut peut-être trouver qu’il exagère un peu, non?