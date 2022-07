«Ça va saigner» d’Éric Boschmann

C’est le jeudi 11 août à 20 h à la bergerie d’Acremont (Bertrix) qu’Éric Boschman présentera son spectacle « Ca va saigner ». Un one-man-show d’après l’œuvre originale de Lilian Scott traduit en français par Ludovic LeCarret. Un spectacle qui parle de bouffe. De celle qu’on aime. De malbouffe. Tout le reste c’est pour faire parler. On rigole, on grince des dents, on prend du recul, on est content d’être venu. Y.Jt.