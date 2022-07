Erezée: un mineur héliporté après un grave accident de quad

Dans la nuit de samedi à dimanche, un grave accident de quad a eu lieu dans le village d’Erezée. Deux mineurs, nés en 2006 et 2007, circulaient dans le village, lorsqu’ils ont raté un virage, probablement à cause de la vitesse, nous communique le Parquet de Luxembourg.Ils ne portaient pas de casques et ne possédaient pas le permis nécessaire à la conduite de quad, étant mineurs. Le conducteur a été héliporté dans un état grave au CHU de Liège. Nous n’avons pas plus de nouvelles pour le moment.