L'église de Stockem en proie aux flammes, une trentaine de pompiers sur place

L'office religieux terminé, les paroissiens se sont rendus au cimetière de Freylange pour un dernier hommage au sympathique curé de la paroisse.

C'est pendant ce temps que l'incendie s'est déclaré très certainement dans la sacristie à l'arrière de l'église avant de se propager à la toiture et à une partie du lieu du culte.

Le commandant de pompiers Stéphane Thiry nous précisait vers 13H: Nous avons été appelés pour un feu au niveau de la sacristie. Le plan rouge a d'emblée été déclaré par l'officier à son arrivée. A l'arrivée des pompiers, c'était déjà plein feu au niveau de cette sacristie. La toiture a été complètement percée et l'incendie s'est propagé dans la toiture de l'église. Nous sommes actuellement occupés à maitriser l'incendie tant par l'extérieur que par l'intérieur pour éviter que les flammes ne se propagent à l'ensemble de la toiture et de l 'édifice.Nous sommes ici une trentaine de pompiers avec une dizaine de véhicules pour combattre les flammes.

Cette église sainte Walburge fait partie à présent de l'unité pastorale Notre Dame D'Arlon, le doyen Pascal Roger et M. Gofflot, trésorier de la fabrique d'église, tous deux présents sur les lieux du sinistre et bien tristes face à l'ampleur de dégâts, précisent: La voute du toit avait été entièrement refaite l'an passé à Pâques avec nouveaux tirants et la voûte avait repeinte entièrement. Pour éviter tout incident, on en avait profité pour revoir toute la partie électrique pour qu'elle soit en conformité et éviter tout problème. La réception définitive des travaux avait été faite ce mois-ci!

Les dégâts sont à ce stade très importants et le lieu du culte sera certes inaccessible pendant plusieurs semaines voire même plusieurs mois.