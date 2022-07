Bottes et Fourchettes de retour le 23 juillet

Après la visite de la ferme Cornü d’Ochamps en avril dernier, le projet Bottes et Fourchettes du GAL Nov’Ardenne est de retour le 23 juillet. Pour rappel, l’idée est de faire rencontrer les producteurs locaux et les consommateurs et de partir à la découverte du monde agricole. Rendez-vous donc dès 14 h, vieille voie 4 à Anloy (Libin). Au programme, balade en boucle d’un peu plus de 6 km avec dégustation de produits suivie d’une visite de l’atelier de Safranloy. Le nombre de places est limité à 20, il est donc obligatoire de s’inscrire au 0470/29.17.34 ou 0471/59.79.39. L’événement est entièrement gratuit. Th. Léo.