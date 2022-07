Bilan de l’incendie de l’église de Stockem: la sacristie et le chœur détruit, la cause accidentelle

Vers 15h30, l’incendie était maîtrisé, après le déclenchement du "code rouge", qui triple le nombre d’effectifs présents sur place. Ce sont alors les pompiers de Virton, Neufchâteau et Bastogne qui ont rejoint ceux d’Arlon et d’Étalle. Au total, 3 camions à pompe, 3 camions-citernes et 3 dispositifs aériens ont été nécessaires pour maîtriser l’incendie.