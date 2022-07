Une table de 100 personnes, dressée sur la route, par l’équipe du restaurant « Mange & tais-toi » à Habay-la-Vieille

Vanesse Collard a le sourire jusqu’aux oreilles! La cogérante du « Mange & tais-toi », un restaurant qui a vu le jour voici un an, s’apprête à relever un défi de taille: servir 300 couverts en 3 jours. « En Italie, ils font de grandes tablées au milieu de la rue. L’idée, c’était de reproduire cela chez nous! De bons moments de partage où l’on mange des choses simples » , explique-t-elle. Vanessa, Stefano, Pascalina et le reste de l’équipe régalent les papilles des amoureux de la cuisine italienne. Des produits frais, locaux, se retrouvent donc à la carte de cette trattoria qui a vu le jour en mai 2021, juste après les effets négatifs de la crise du coronavirus. « Cette grande tablée à l’italienne, c’est un petit peu un pied de nez au coronavirus où, au départ, nous devions faire de petites tables de deux ou de trois. Et là, ça y est! Après un an d’ouverture, on bloque la rue, on bloque tout! » , jubile Vanessa Collard. D’autant plus que ce n’est pas un simple repas: antipasti, primo piatto, secondo piatto e dolce , s’il vous plaît! Les convives pourront donc déguster des pâtes, des bracciole (N.D.L.R. : des tranches de bœuf farcies avec du gras, du persil; le tout, baigné dans une sauce tomate avec des pommes de terre cuites dans du Marcello ) et bien sûr une farandole de pizzas.