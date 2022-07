Sitôt passé le village d’Arville, la déconnexion avec le brouhaha de la ville est totale. La route devient chemin et nous emmène à travers bois. C’est calme, ça sent bon, on ne sait pas où on va mais on y va. Le chemin redevenu route descend vers le village de Mirwart et son château classé, pour s’arrêter aux étangs du domaine provincial. Le bord de l’eau, c’est probablement l’endroit idéal pour casser la croûte parce qu’une longue montée nous attend et il faudra piocher sur les pédales pour s’échapper du domaine.

Le village du livre

Après Smuid, dans la succession de la rue des Loches et la rue des Hêtres, un chemin pourrait nous emmener vers l’Euro Space Center mais nous, on va se contenter de survoler l’autoroute et de continuer jusqu’à Redu. L’étape en vaudrait certainement la peine, mais ne tiendrait pas dans une journée. Après tout, Redu n’est pas que le village de l’espace, c’est aussi le village du livre… et la moitié de l’itinéraire. L’occasion donc, de faire une halte et de profiter de cette paisible bourgade. On pourra chiner un livre, faire le plein de provisions, prendre un verre en terrasse, mais il faudra absolument passer à la supérette chez Georgette parce que chez elle, on peut faire tout ça. Georgette tient une petite boutique au milieu du village et un jour, elle a décidé de casser le mur de la librairie qui lui était mitoyenne pour faire front commun avec le libraire. Au passage, elle a installé quelques fauteuils à l’entrée pour les voyageurs désireux de souffler un peu. On trouve de tout dans le magasin. Des livres, forcément, chez le libraire, des cartes postales mais aussi tout un assortiment de produits de la région que Georgette essaye de diversifier le plus possible. En parlant de terroir, on peut encore aller jeter un œil à la framboiseraie, quelques centaines de mètres en direction de Daverdisse. Sur place, il est possible d’attraper un ravier et de partir à la cueillette. Les fainéants, ou les moins motivés, pourront acheter un ravier déjà plein ainsi que divers produits dérivés de la framboise.

Une zone 51 en Ardenne

Si on décide de prendre la route panoramique pour repartir vers Lesse, on risque de tomber sur une impressionnante installation d’antennes et de paraboles protégée par de hautes clôtures de barbelés. Il s’agit d’un centre de l’agence spatiale européenne. On ne pourra pas y entrer mais le décor, qui rappelle un peu la zone 51 si le désert du Nevada était couvert de gazon, vaut le détour.

Cette impression d’être perdu dans la campagne, on la quitte à Maissin, avec la fin des petites routes. Si on avait la tête dans les étoiles, il est temps de revenir sur Terre et de reporter son attention sur la circulation. Libramont nous accueille avec une piste cyclable, ça fait toujours plaisir. Dans la ville, il y a beaucoup de petites choses à faire et l’office du tourisme vous renseignera volontiers de bonnes adresses pour dormir.

Personnellement, j’ai cherché après l’insolite et reporté mon attention sur le château de Freux, 5 km plus loin. Qui dit château dit faste mais dit aussi domaine et dépendances. La Chambre aux Bois est une ancienne grange transformée en logement tout à fait confortable mais qui a gardé son cachet d’antan. En plus, elle est située sur le magnifique domaine du baron de Freux et vous pourrez, le temps d’une nuit, lui emprunter ses titres de noblesse. De manière platonique bien entendu.

Les coups de cœur provinciaux pour l’été

Le casse-dalle des cyclistes

Des randonneurs, à Redu, on en croise souvent, et même dans les rayons de la boulangerie Millefeuille. Leur pâtisserie ressemble à un sablé au bon beurre de la région et contient beaucoup d’ingrédients très nutritifs. Le casse-dalle idéal pour le cycliste en recherche de réconfort! La boulangerie n’ouvre que les matins du week-end.

Infos: www.boulangerie-redu. be/

Le safran

Au détour du village d’Anloy, je suis tombé sur une spécialité un peu particulière. Safranloy propose de nombreux produits d’artisanat déclinés autour de ce qu’on appelle parfois l’or rouge tant il est laborieux à cultiver… le safran. D’autres produits sont disponibles à la vente sur place.

Infos: www.safranloy.be/

Une bonne bière

Les Saintes MA’ blanche et blonde viennent tout juste de faire leur apparition à Sainte-Marie-Chevigny. Dans le brassin de la Ma’riebrasse, le mot d’ordre est "un retour aux choses simples mais bien faites." On les trouve chez quelques commerçants de Libramont, ainsi qu’à la brasserie Maziers.

Infos: www.lamariebrasse.be