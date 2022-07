«Sortez vos déchets la veille» : les collectes avancées lors de la canicule en province de Luxembourg

«Ce sera potentiellement le cas à partir de ce lundi 18 juillet, indique Idélux dans un communiqué. Ne vous laissez pas surprendre, et sortez vos déchets la veille après 20h.» L’intercommunale justifie cette adaptation: « Depuis quelques années, nous connaissons ponctuellement des températures très élevées durant la période estivale. Dans ces conditions particulières, il est important de réduire la pénibilité du travail du personnel qui collecte les déchets. Leur travail implique un effort physique continu et important peu compatible avec de fortes chaleurs. En leur permettant d’avancer leur journée de travail, ils bénéficient de températures moins élevées et sont soumis moins longtemps aux conditions caniculaires. »