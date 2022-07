Quid de l’avenir de l’institutrice à Remagne?

Il y a quelques jours, nous annoncions dans nos colonnes que Marianne Javaux, institutrice depuis plus de 34 ans à l’école communale de Remagne, allait être mutée dans une autre implantation en septembre. Une décision qui avait fait beaucoup de bruit dans le village, à commencer par les parents. Ces derniers avaient d’ailleurs lancé une pétition afin de montrer leur mécontentement et espérer que la décision change. Pour eux, cette mutation met en péril l’avenir de l’école du village. Au niveau communal, le groupe de l’opposition Libr@vous avait entendu le désarroi de l’institutrice et des parents et avait décidé d’agir en demandant un conseil communal à huis clos. Ce dernier s’est tenu mardi 12 juillet en soirée. Une séance où la bourgmestre Laurence Crucifix et l’échevin de l’enseignement Christoph Mouzon étaient absents.