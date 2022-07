Nouveau départ pour le syndicat d’initiative de Musson

Autour de la table, Francis Ponsard, le président, Patrice Kreusch, le secrétaire et Marie-Louise Gérard, la trésorière. Trois anciens comitards qui depuis de longues années portent le syndicat d’initiative de Musson à bout de bras. Mais tous trois souhaitent quitter leurs fonctions, confier les rênes à un comité plus jeune afin de donner une nouvelle impulsion à un syndicat d’initiative plein d’expérience et fort de nombreuses belles activités mais dont l’âme s’estompe au fil des ans. Cela fait plusieurs mois, années presque qu’ils ont décidé de passer la main. Tour à tour, ils font état de l’historique, de la crise Covid, puis aussi des obligations légales qu’appelle un syndicat d’initiative, notamment au niveau de permanences, de la bonne situation financière.