Un exemple?La montée, 47 fois de suite, de la côte de Roche à Frêne, non loin de chez lui.

Récemment, c’est un autre défi qu’il s’est lancé.Et quel défi! L’homme a en effet décidé de réaliser en une seule journée, l’ascension du Mont Ventoux.Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais bien sixfois! "Voilà maintenant quelques années que cette idée me trottait dans la tête. Je voulais monter deux fois les trois versants, explique-t-il .Après avoir réalisé, en Belgique, trois Everesting, ce qui veut dire monter la même côte pour atteindre le dénivelé positif de L’Everest, j’ai trouvé que c’était le bon moment pour relever le défi du Ventoux."

Sur son vélo dès 5h du mat

C’est à 5h du matin que Maxime Burette a enfourché son vélo pour tenter d’atteindre son objectif.Un objectif que seules 300 personnes ont réalisé dans l’histoire. Autant dire que cela n’a pas été une partie de plaisir, autant physiquement que mentalement.

Mais au final, entre moments de doute et souffrance sur sa bécane, la Manhaydois a terminé ses six ascensions. "Il est impossible de s’entraîner pour un challenge pareil en Belgique, dit-il, avant de nous exposer quelques chiffres. Au total, j’ai donc réalisé deux ascensions des trois cols du mythique du Ventoux via les versants différents: Malaucene, Bedoin, et Sault. Sur le plan de la distance, cela représente 275 kilomètres dans le Ventoux, avec 8800 mètres de dénivelé positif.Le temps? 16 heures, dont 14 passées sur le vélo et 12000 calories brûlées!"

Après le CMH de Bra-sur-Lienne, et après le soutien aux victimes des inondations, ce défi était également relevé pour la bonne cause. "Tout ceci a été réalisé dans le but de parler de l’association "les enfants du Tibet" et de récolter des fonds pour aider cette ONG. Au Népal, au pied du mont Everest, l’ONG soutient des écoles accueillant des enfants pour une éducation scolaire de qualité."

www.amisdutibet.org