Le directeur financier, Jonathan Denomerenge, a présenté un résultat positif. En retirant les provisions et autres, la commune réalise un résultat global "réel" de 350000 € en 2021, contre 175000 € l’année précédente. Une nette plus value que le directeur a notamment justifié grâce à une augmentation des recettes et un frein dans l’augmentation des dépenses. Il pointe notamment les recettes de prestation qui augmente de 11%, en grande partie grâce à la vente de l’eau communale.

Une solution pérenne

L’eau, un sujet de débat insubmersible pour les Erezéens. Le conseiller de la minorité, Jean-François Collin, plaide toujours pour une solution rapide concernant les parties où elle est trop chargée en calcaire. "Nous réalisons, entre guillemets, un bénéfice de 450000 € sur l’eau, mais la qualité n’est pas présente."

Pour la majorité, donner des primes pour l’achat d’adoucisseur n’est pas une solution, car les habitants devront quand même payer les consommables. Et surtout, cela ne modifie pas le problème de calcaire. La population serait de cet avis. "Nous avons rencontré les habitants d’Hoursinne , explique le bourgmestre Michel Jacquet. Les citoyens préfèrent une solution à moyen ou long terme, quelque chose de pérenne. Toutes les communes sont touchées, mais nous avons la chance de ne pas être, comme certaines, pieds et poings liés avec la SWDE."

L’échevin en charge Daniel Dumont a conclu que le sourcier allait sonder plusieurs points dans la commune. Le conseil pourrait donc être fixé sur la faisabilité de nouveaux forages d’ici septembre ou octobre.