Cependant, la Wallonie vient de décider de mettre en vente le site, au travers d’un appel à manifestation d’intérêt. La date limite des candidatures est fixée au 15 octobre 2022.

La députée Anne-Catherine Goffinet a interrogé la ministre Valérie de Bue sur les raisons de cette décision de vendre ce bien exceptionnel?

Pour la ministre de Bue, il n’a jamais été dans l’intention de maintenir le site dans le patrimoine régional: "Le site est partiellement désaffecté et se cherchait un avenir depuis longtemps."

"En 2009, poursuit la ministre dans sa réponse, alors que le site était encore propriété du DNF, un projet de valorisation avait été mis sur pied à la suite d’un appel sur le site internet de l’Institut du Patrimoine wallon. Un investisseur privé avait manifesté son intérêt pour une acquisition en vue d’y réaliser des activités de banquets et de chambres d’hôtes dans les deux maisons, à proximité des vestiges des forges. Chargé de la recherche d’un investisseur, l’IPW en a repris la propriété au DNF en vue de mener à bien les opérations de prospection. En définitive, le site n’a malheureusement pas pu bénéficier de ce projet de redéploiement. "

Le bien est donc resté dans le giron régional et c’est l’AWaP qui a repris en charge sa gestion par le biais de campagnes de travaux de stabilisation et de maintenance des ruines, ainsi que d’entretien de la végétation.

En 2017, des contacts avec la Commune de Léglise ont été établis afin d’envisager les possibilités de collaboration en vue d’une meilleure valorisation du site. "Les deux parties étaient preneuses d’un projet durable alliant patrimoine, tourisme et nature. Cependant, en attendant un projet global et d’envergure nécessitant forces vives et budget, c’est un projet de plus petite ampleur qui semblait plutôt se profiler", dit la ministre.

En 2018, le ministre du Patrimoine et du Tourisme de l’époque a invité l’AWaP à proposer quelques biens susceptibles de faire l’objet d’une prospection par Immowal SA. Et parmi ceux-ci, le site des Forges de Mellier.

Un appel à manifestation d’intérêt a donc été lancé avec l’accord du Gouvernement wallon, au début du mois de mai dernier.

"Pour assurer un réel redéveloppement du site, commente la ministre, il est nécessaire de porter un projet d’ampleur qui va au-delà de la maintenance des ruines et de la possibilité d’y déambuler en toute sécurité."

La ministre annonce que de nombreuses personnes se sont manifestées pour recevoir le dossier de présentation du site et effectuer la visite obligatoire préalable au dépôt d’un dossier de candidature. La Commune de Léglise suit elle-même de près le dossier et toute association locale qui le désire peut également le faire.

La vente se fera en un seul lot et l’acquéreur devra respecter les caractéristiques patrimoniales qui ont conduit au classement.

Pour le 15 octobre 2022, les candidats devront déposer une offre répondant aux conditions d’éligibilité. Les candidats éligibles seront invités à présenter leur projet devant un jury qui procédera ensuite au classement des projets au regard des critères de sélection. L’AWaP prévoit une désignation du candidat lauréat pour la fin de l’année.