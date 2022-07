Le Lions Club Barrière de Champlon est désormais présidé par Alain Collard

Le club a fêté en avril ses 40 ans et il compte désormais vingt-trois membres, dont cinq femmes et bientôt une sixième. L’exercice 2021-2022 a permis d’organiser l’annuelle vente de saumon fumé, la collecte Médico sur la seule commune de Marche-en-Famenne, une marche et un repas forestiers, alors que la vente des verres de collection à trappiste de Rochefort et de gin bio artisanal se poursuit.