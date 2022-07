La marionnette prend ses aises à Charleville

out le mois de juillet, des rendez-vous réguliers sont proposés autour de la marionnette au Forum. Le vendredi soir, nous proposons de commencer la soirée par un spectacle de marionnettes puis de finir par un concert, en entrée libre" , détaille Marie-Laure Brizet, attachée culturelle de la ville de Charleville-Mézières.

Du 10 au 24 juillet, la compagnie mosellane Avec ou sans fil a donc reçu les clefs de la salle de spectacle le Forum pour une nouvelle action culturelle appelée à se renouveler: Un été au Forum. Cette programmation fait suite à un appel à projet lancé pour la période 2022-2023 en partenariat avec l’Institut international de la Marionnette et les Petits Comédiens de Chiffons (organisateurs du Festival). Elle s’inscrit dans le volet soutien à la diffusion qui doit "permettre la présence de spectacle de marionnettes dans les grands temps forts de la ville qui n’ont pas forcément de vocation culturelle (brocantes, marchés, événements sportifs). Un prochain nouveau temps fort marionnettique sera également porté par la Pellicule ensorcelée".

Cette programmation estivale est une des premières actions de préfiguration de la future Cité des Arts de la Marionnette.

Quatre autres compagnies ont été retenues pour le volet Recherche et expérimentation. Yokaï, Pseudonymo, F. Compagnie et Les enfants de ta mère devraient proposer dans les mois à venir des restitutions sous forme d’ateliers et d’expositions. Enfin, dans le cadre d’un troisième volet, un vidéaste les suivra et créera un documentaire sur leurs travaux respectifs. "Ces nouveaux dispositifs ont pour objectif est de renforcer la présence de la marionnette dans la ville, aux côtés du FMTM, de Temps d’M, de l’Institut (IIM) et de l’École (Esnam). Ils viennent en complément de notre projet d’investissement pour la création de la Cité de la Marionnette" , explique l’adjointe à la culture Nathalie Robcis. Ce vaste projet architectural a été lancé en 2021. Il devrait permettre à terme d’agrandir le musée de l’Ardenne afin de présenter de manière permanente la très riche collection de marionnettes de la Ville et de créer un véritable parcours marionnette en centre-ville. Le premier avant-projet sommaire sera présenté cet automne par le cabinet d’architecte parisien Frenak et Jullien.