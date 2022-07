Inondations et réfugiés au centre des débats

Un an après les dramatiques inondations de juillet 2021, différents travaux pour éviter toute récidive de pareilles catastrophes, les conseillers ont approuvé la demande de l’appel à projets concernant la création de zones d’immersion temporaires au niveau de la MASBLette et de la Wamme. "C’est deux zones tampons, l’une entre le Fourneau Saint-Michel et Masbourg, l’autre entre Tenneville et Bande pour une superficie totale que plus de 9000 ha devraient permettre de temporiser l’afflux d’eau en cas de précipitations intenses" , précise Marc Quiryinen.