Il installe sa tiny house dans son jardin

Entre deux anciennes habitations du bas de l’Avenue de Longwy, dans le centre de Messancy, un petit chemin, une servitude, légèrement empierrée grimpe vers un endroit insolite, un discret panneau indique "tiny house Messancy", une maison minuscule, toute en bois selon ce concept. C’est le nouveau petit bijou de Cathy et Ludovic Debreucq. L’endroit est à la fois insolite et magique. La grosse centaine de mètres parcourue donne accès à une place récemment aménagée sur laquelle est venue se poser une installation de vacances, un gîte. La vue séduisante permet de se connecter à 360° avec la nature. Les seuls compagnons seront le gazouillis des oiseaux, peut-être le chant du coq ou encore le bêlement d’un mouton. Il paraît même que des hiboux y ont élu domicile après le nettoyage de haies vives voisines. Des fruitiers, anciennes variétés, entourent le domaine. Plus loin une aire de repos avec banc, table et chaise longue, permet de lire à l’aise le dernier bouquin à la mode.