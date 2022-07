Gérouville : le tilleul est revenu il y a cent ans

Il tomba vers la fin de la récréation du matin le 8 février 1877 à la suite de violents coups de vent. La base du tronc était complètement pourrie à l’intérieur et il est affranchi à 1 m et à 5 m, pour cela il fallut souder deux lames de scies de bûcherons bout à bout.

"À 1 mètre du sol, il avait une circonférence de 25 mètres et à hauteur d’homme 14 mètres. À 12 mètres, le colosse bifurquait en deux énormes colonnes qui avaient plus de 50 mètres d’élévation. La ramure s’étendait démesurément en tous sens. Les branches secondaires avaient 5 à 6 mètres de tour", décrivent les Gérouvillois.

M. Lambiotte, marchand de bois à Marbehan, acheta une partie du tronc. Il fit évider la partie supérieure du fût, la mieux conservée, et y aménagea une banquette circulaire taillée à même le bois où six personnes pouvaient s’y asseoir. L’arbre ainsi transformé fut ensuite transféré dans le parc situé derrière le siège de la société Lambiotte à Bruxelles, posé sur un socle en rocaille et pourvu d’une toiture. La firme le présenta aux Expositions de Bruxelles en 1880 et d’Anvers en 1900.

Le retour à Gérouville

Après la guerre de 14-18, un membre de l’administration communale entra en rapport avec la maison Lambiotte. Celle-ci offrit de rendre à Gérouville son tronc historique. Le 22 avril 1922, un budget de 1400 francs fut voté pour couvrir les frais de transport de l’arbre et son installation sur la place.

MM. Lalande Alphonse et Elie, transporteurs de bois, le ramenèrent de la gare de Bellefontaine et il sera installé sur la place du Tilleul, en bordure de la route tout près de l’endroit où il fut planté et se développa jadis.

Incendie et rénovation

Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1984, un incendie volontaire atteint le tronc à gauche de l’entrée, et la toiture. Une ASBL se forme pour aider à la remise en état de ce témoin séculaire du village.

En août 2013, un pétard pirate met le feu à la mousse polyuréthane de la réparation de 1984.

"En 2014, avec l’argent récolté lors des nombreuses manifestations organisées en 2008 pour le 750eanniversaire de la création du village, Qualité-Village-Gérouville entreprit de restaurer ce symbole du village avec le soutien de Qualité-Village-Wallonie, du Petit Patrimoine Populaire Wallon et bien sûr des autorités communales. Les travaux de restauration concernèrent le toit de chaume, le socle en rocaille et le tronc" , indique Sébastien Lallouette de Qualité-Village-Gérouville.

Revoilà l’orme rajeuni et à nouveau prêt à accueillir ses visiteurs et fêter son siècle à Gérouville.

Programme des festivités du 24 juillet

11h: représentation théâtrale commémorative de retour du tilleul (mise en scène Marcel Fourny).

12h: apéritif et repas champêtre sur la place du village.

14h: Danses folkloriques des "Houlines".

15h30: Représentation théâtrale commémorative du retour du tilleul

16h30: Danse des "Baskets".

17h30: Bal musette animé par Dany.

Qualité Village Gérouville, ASBL. Infos et réservations sur www.gerouville.be ou 063240039 – 570386