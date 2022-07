J’étais chez moi, donc en amont des vallées qui allaient être impactées, et j’ai remarqué qu’un véritable torrent se mettait à traverser mon jardin, ce que je n’avais jamais vu en cinquante ans. Toute de suite, j’ai senti la catastrophe arriver et je me suis donc rendu à la commune et à la caserne des pompiers où tous nos services se montraient déjà très actifs. Nous avons alors pris les premières décisions.

Comment réagit-on à cela, en tant que bourgmestre?

Il s’agit d’une situation empirique puisque nous n’avions jamais connu ça. Dans un premier temps, la crue dans la vallée n’était pas encore très importante et nous ne savions pas ce qui allait se passer. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à faire à part distribuer des sacs de sables, répondre aux appels de citoyens et commencer à procéder aux évacuations, notamment au camping de Blier où cela ne s’est pas passé comme nous l’aurions voulu (voir encadré).

Comment se sont manifestés les dommages?

Les principaux dégâts se sont étalés entre Amonines et La Forge, dans la vallée de l’Aisne et de l’Estinale. La situation s’y est rapidement retrouvée problématique et furieuse. Heureusement, nous n’avons déploré aucune victime humaine mais les dégâts matériels ont fait office d’une centaine de maisons touchées. Certains sinistres étaient malheureusement très tristes, avec des souvenirs familiaux perdus, notamment à Fanzel. Plusieurs ouvrages ont été touchés, comme le pont de Guaidon qui a été littéralement arraché. Le club de foot de Mormont a aussi subi les affres de ces inondations (voir ci-contre).

Certains habitants se sont retrouvés sans logement?

Une dizaine d’habitants de notre commune ont dû être relogés, oui. Mais un grand élan de solidarité s’est mis en place. Chacun a trouvé de l’aide chez des voisins ou des amis. En tant que mayeur, j’ai reçu des appels de bourgmestres néerlandophones qui proposaient leur aide. Idem de la part d’entrepreneurs. Heureusement, notre situation était moins grave quand dans d’autres communes. Nous les avons donc redirigés où l’urgence se situait davantage, comme à Durbuy ou Rochefort. Cette solidarité fut l’élément positif de ces événements.

Un an après de tels événements, quels enjeux doivent préoccuper les bourgmestres?

Au niveau urbanistique, je ne pense pas qu’il y ait d’énormes problèmes, même s’il faut rester vigilant. Pour les campings, on courra toujours un risque mais que nous pouvons courir si on accepte les évacuations. Je pense donc qu’il faut se pencher sur la situation générale et qu’il faut tenir en compte que l’impensable peut toujours arriver et s’organiser en fonction de ce risque zéro qui n’existe pas. Il faut donc tirer les enseignements de ce que nous avons vécu pour améliorer notre gestion et doter nos services communaux ou nos casernes de pompiers des outils adéquats. Même si leur travail fut exceptionnel dans les conditions de 2021.

Mormont: gazon maudit

Pour la deuxième fois en à peine six ans, le terrain synthétique de Mormont a subi les affres des inondations. Sa réparation pose question.

"Quand on le voit d’ici, ça va. Mais on va se rapprocher, vous allez comprendre ." Depuis la route, c’est vrai que le terrain synthétique de Mormont semble intact. Mais quand on suit le président du club mormontois au bord de la surface, on comprend l’ampleur des dégâts. " L’eau s’est glissée en dessous du revêtement et a rempli la surface de boue, de pierres, de terre , constate Jean-Claude Detroux. Même des blocs de la tribune ont été soulevés par la force de l’eau qui est arrivée de Grandmenil et de Fanzel. Rapidement, il était déjà trop tard ."

250000 € de dégâts

Ce terrain synthétique semble maudit à Mormont. En 2016 déjà il avait été ravagé par un débordement du ruisseau en amont des installations. Des mesures avaient alors été prises avec, notamment, la construction d’un mur anti-crue. Un mur qui fut débordé par les événements de juillet 2021, malgré ses 80 centimètres de hauteur. Si les dégâts sont moindres qu’il y a six ans, tout le terrain doit être refait. " Nous avions pensé à réaliser un terrain en herbe mais ce serait plus coûteux que refaire notre synthétique, explique Jean-Claude Detroux. Nous avons donc remis un dossier au Fonds des Calamités. Un expert a été désigné, nous attendons réponse. "

25 ou 70% d’indemnisation?

Selon le bourgmestre Michel Jacquet, la catégorie de bénéficiaires éventuels dans laquelle a été reversé le club de Mormont pose problème. " Il existe trois catégories: "citoyens", "communes/pouvoirs publics" et "autres". C’est dans cette dernière catégorie qu’est traitée la demande du club de Mormont, avec pour conséquences seulement 25% d’indemnisations. Or, les installations du club sont propriétés communales, donc la catégorie "communes". Dans ce cas, ce sont 70% d’indemnisations que pourrait toucher le club. " La donne est donc complètement différente d’autant plus qu’à cela pourrait s’ajouter un aide d’Infrasport pour les 30% restant.

Dévier le cours d’eau

Autre question: faut-il refaire ce terrain au même endroit? Peu de personnes le souhaitent, y compris à la commune. Pour donc prévenir d’autres inondations similaires dans le futur, un pertuis sera créé pour dévier un maximum le cours d’eau le plus proche des installations. " Nous aiderons le club dans nos capacités en fonction de la décision du Fonds des Calamités « , ajoute le mayeur. Et Jean-Claude Detroux de conclure: " En attendant, on attend . »