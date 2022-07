Deux jours de concerts ce week-end à Grandmenil

Tous les artistes sont de la commune ou des alentours: Nyx, Kocoon & Co, From Talaria, Seesayle & Stephan, Bérode et Bac One-Eleven. "Sauf Kocoon, les groupes proposent des compositions originales , explique Bernard Gabus, membre de l’ASBL. L’ambiance sera relativement pop et surtout locale. Dans la programmation, mais aussi au bar avec les bières de la brasserie d’Oster ou les saucisses de Malempré. Les artistes se réjouissent de jouer dans leur région." L’organisation a misé sur le sponsoring pour proposer une entrée au prix de 2 € et promet des prix démocratiques au comptoir. Le comité grandmenilois espère attirer au moins 200 personnes.