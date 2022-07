C’est l’affluence à la base de loisirs du lac

L’Aquapark est ouvert tous les jours entre 11h et 17h. "Le prix est fixé à 5 € pour 45 minutes, avec un départ toutes les heures, souligne Françoise Dublet, la seconde maître-nageuse. La structure est accessible dès l’âge de 10 ans et le gilet de sauvetage est obligatoire. Malgré celui-ci, on demande aux personnes empruntant l’Aquapark de savoir nager." Il est vrai que la profondeur de l’eau sous le jeu peut atteindre plus de deux mètres de profondeur! Juste à côté, la piscine naturelle est également prise d’assaut par la foule. "En journée, une surveillance est prévue pour le bassin d’eau, souligne Françoise Dublet. En dehors de notre présence, la baignade est autorisée selon le drapeau en vigueur."

Beaucoup de touristes étrangers

Ces jeux aquatiques tombent donc à point à l’arrivée des pics de chaleur annoncés dans les prochains jours. Les nombreux touristes en profitent un maximum du côté de Neufchâteau. "Nous constatons qu’il y a beaucoup de néerlandophones et de personnes qui parlent espagnol , souligne Françoise Dublet. Les mouvements de jeunesse sont également bien nombreux." L’attractivité du site, on la doit sans nul doute au travail des autorités communales, qui mettent le paquet pour dynamiser au mieux cette base de loisirs. "La présence des pontons pour délimiter la piscine, c’est attrayant pour les gens explique Boris François. Pour notre travail, c’est également plus facile et agréable." Sûr qu’avec la météo annoncée prochainement, le site sera encore bien rempli ces prochains jours.