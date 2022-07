Bouillon, ville de carte postale

Quand c’est beau quelque part, on a coutume de dire que c’est un décor de carte postale. Alors, pour la série « Correspondre avec le passé » de cette année, la série qui regarde et commente ce qu’on échangeait, ce qu’on se disait au moyen des cartes postales il y a plus ou moins un siècle, une étape à Bouillon s’imposait