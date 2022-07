Infirmière à mi-temps dans l’unité cardiologie de l’hôpital du Kirchberg, l’artiste gaumaise excelle par ailleurs dans les portraits féminins et expose depuis plusieurs années en Belgique et au Luxembourg.

On ne saurait trop vous conseiller, cet été, d’aller découvrir les 100portraits de femmes que Guilliane Warzée expose à la galerie "Am Tunnel" de la Spuerkeess, 16rue Sainte-Zithe à Luxembourg.

Galerie souterraine

L’endroit est déjà étonnant. La Banque et Caisse d’Épargne de l’État, établissement financier de Luxembourg, a décidé de percer un tunnel souterrain afin de relier les trois bâtiments de la banque situés sur le plateau Bourbon. Le tunnel, à 15m sous terre, a été transformé en galerie d’art.

Depuis 1995, Spuerkeess organise dans sa galerie d’art des expos d’œuvres d’artistes de renommée internationale. C’est bien le cas de Guilliane Warzée, diplômée en 2009 de l’institut des Beaux-Arts d’Arlon.

Ses portraits et visages fascinants dégagent un maximum d’expression et de sensibilité.Grâce à l’apport de techniques au couteau et à la peinture à huile.Dans la pénombre, les pigments fluorescents qu’elle utilise donnent toute sa permanence à l’œuvre.

«L’Humain au centre de mon art»

Nous avons demandé à Guilliane Warzée si son métier d’infirmière avait un impact direct sur sa création artistique.

"Le métier d’infirmière a toujours été une vocation pour moi. J’aime garder ce côté social, ce contact avec les personnes que je soigne et ainsi qu’avec mes collègues. Cela me permet de me déconnecter, d’avoir un autre regard sur ma peinture quand je reviens à l’atelier.

Car la peinture a un côté obsessionnel, il est difficile de s’en retirer. Et en même temps, les émotions que je capte, que je vis dans mon travail d’infirmière, enrichissent mes tableaux. L’Humain est au centre de mon art et de mon métier d’infirmière.

Le métier de peintre ressource mon métier d’infirmière et vice-versa. Mais c’est un perpétuel équilibre à avoir entre la famille, mon métier d’artiste et celui d’infirmière."

L’expo des 100 portraits de femmes intitulée «We are women» est ouverte à la galerie Am Tunnel de Luxembourg du lundi au vendredi (jours ouvrables) de 9h à 17h30 et les dimanches de 14h à 18h. Jusqu’en janvier 2023.L’entrée est gratuite.