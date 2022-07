L’individu s’exécute et revient avec une brouette chargée de bois. Il verse alors le contenu sur le sol, y boute le feu et s’enfuit. Quelques instants plus tard, les scouts entendent alors une petite détonation, plus précisément un claquement. Ils comprennent que l’individu est probablement armé et décident de faire appel aux forces de l’ordre.

La police effectue une perquisition, dans le cadre du flagrant délit, au domicile du marbehanais. Ils y découvrent une carabine à plombs et des munitions. L’auteur présumé des faits a ensuite été privé de liberté et sera présenté, ce jeudi 14 juillet dans la journée, face à un magistrat. Selon le parquet du Luxembourg, l’individu est connu pour des faits de dégradations, de menaces, et de drogue. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il importune des scouts.