Un huissier du sud de la province suspendu 2 mois et condamné à une forte amende

Ce dernier est poursuivi pour absence de communication des comptes de tiers, absence de tenue d’une comptabilité, violation du règlement relatif à la tenue des comptes, refus de payer les factures de la Chambre nationale des huissiers, non-information de déclaration de faillite et violation du règlement relatif à l’insolvabilité des huissiers.

De manière générale, il lui est reproché d’avoir violé le devoir de probité morale auquel sont tenus les huissiers.

Le ministère public a rappelé que le prévenu se retrouvera bientôt devant le tribunal correctionnel pour faillite frauduleuse et devra s’expliquer sur un passif de 604000 €. "Ce qui est une grossière sous-estimation, estime le substitut du procureur du roi Pierre D’Huart. Je requiers sa destitution définitive et 80000 € d’amende."

Le parquet veut une déchéance définitive

L’huissier reconnaît les faits. Pour sa défense, MePierre Neuville a plaidé la négligence et a expliqué que son client était aujourd’hui employé dans un cabinet d’huissiers où il n’était plus tenu de tenir une comptabilité.

Le tribunal a estimé qu’une suspension de deux mois et une amende de 40000 € constituait une sanction adéquate.

Les attendus du jugement précisent que "le prévenu s’est exposé et a exposé ses clients à des risques certains et reproche à l’huissier d’avoir porté atteinte à l’image de la profession et des institutions judiciaires en général".

Le parquet a d’ores et déjà décidé de faire appel de ce jugement. Le dossier reviendra devant la cour d’appel de Liège.