Près de 2millions€ de travaux annoncés

Ainsi, il est question pour l’année 2023 de réaliser la modernisation de la rue Étienne Lenoir et d’une partie de la rue Haie de Dieu à Mussy-la-Ville (918768 €) et pour 2024, de l’entretien de la voirie et la création de trottoirs rue Fernand Bailleux à Willancourt (411680 €).

En ce qui concerne la mobilité douce, le plan reprend, pour 2023, la création d’une voie lente à Musson entre la Commune, place abbé Goffinet, et la rue des Cités avec système d’éclairage intelligent, projet déjà en cours mais non encore abouti (250000 €) pour des raisons administratives. La création d’un parking de covoiturage à Baranzy avec borne de recharge pour voitures électriques est un nouveau projet. " Nous devons monter le projet rapidement, après avoir passé une convention d’occupation par bail emphytéotique avec les propriétaires: les œuvres paroissiales et le futur funérarium ", explique l’échevin. Les projets définitifs seront présentés lors de l’obtention des subsides.

Contrat rivière renouvelé

La convention de contrat de rivière Semois-Chiers pour 2023-2025 est validée avec des propositions d’action au niveau de la communication, la participation à la gestion des déchets (Be Wapp, barrages Ofni), gestion des plantes invasives, des points noirs d’égouttage, "Il y aura une action en lien avec la valorisation des lavoirs, à Mussy, Baranzy et Signeulx" , a précisé l’échevin Christopher Bonnier.

Tous les points ont été votés à l’unanimité sous la conduite de la bourgmestre Sylvie Guillaume.