Nous avons retrouvé Zoé, 9 ans, qui a conquis Mika et le public du Baudet’Stival:«C’était un moment magique» (vidéo)

Mais qui est cette petite fille, et comment est-elle arrivée sur scène? Car elle n’était pas dans le public comme on pourrait le croire…

Un papa ingé son

Nous avons retrouvé Zoé et son papa, Xavier Van Ecke, originaires de Soignies dans le Hainaut. Si Zoé s’est retrouvée sur scène, c’est par le plus grand des hasards…, et un peu grâce à son papa, régisseur son pour la société Arto, de Wavre, qui travaillait sur le Baudet’Stival. "Zoé est venue avec moi les trois jours de festival, ce qui est exceptionnel, car elle ne vient jamais avec moi, raconte Xavier Van Ecke. Comme je m’occupe des retours sons, je suis positionnée sur le côté de la scène, en coulisse. Zoé est alors restée près de moi et a assisté à toutes les prestations. Le Baudet’Stival étant un festival familial, elle a pu m’accompagner."

Le concert de Mika est sur le point de commencer.Seulement Zoé, distraite, ne le voit pas… L’artiste décide alors de venir lui parler, et noue très vite le dialogue avec la fillette. Il lui demande alors si elle veut lancer le concert, en donnant le "top" aux musiciens via son oreillette, chose qu’il fait lui-même d’ordinaire. Sans que le public n’en ait conscience, c’est donc la petite fille qui a sonné le départ du show…

Ses pas de danse ont conquis Mika

Le concert bat alors son plein, et Zoé reste alors sur le bord de la scène, en coulisses, et ne peut s’empêcher de danser, discrètement, près de son papa.Il faut dire que la fillette, qui pratique la danse depuis des années, adore la musique. "Je lui délimite une zone près de moi pour qu’elle puisse danser sans qu’on ne la voie , rit Xavier Van Ecke. Elle aime tant danser" . C’est alors qu’après 30 minutes de concert, Mika, qui a sans doute remarqué Zoé danser, décide de l’inviter sur scène.Elle va d’abord courir vers son papa, en panique. "Je ne voulais pas y aller, au début, témoigne Zoé. Il y avait trop de monde, et puis Mika. C’était impressionnant. Maispapa m’a accompagné alors j’y ai été, et puis on m’a encouragé" . Très vite, Zoé prend son courage à deux mains et se retrouve face à la foule, à côté de Mika. Un moment impressionnant pour cette petite fille qui côtoie soudainement une star internationale face à un public en folie venu applaudir l’une des têtes d’affiche du festival. Mais l’artiste fera tout pour la mettre à l’aise et, se mettant près d’elle et lui prenant la main, l’encouragera: "Je vais te montrer quelque chose que tu vas avoir en tête pour le reste de ta vie, commence Mika au micro en s’adressant à Zoé. Et comme toutes les choses importantes et un peu magiques, il faut avoir du courage ais à mon avis, tu es courageuse. Tu vois toutes ces personnes devant toi, et ben c’est toi qui vas leur dire quand chanter, et quand tu vas donner le signe, tu vas voir des milliers de personnes qui vont chanter juste pour toi". Il se met alors à côté d’elle pour lui montrer comment se tenir bien droite, tel un chef d’orchestre, bras tendu. Et de prendre le public à partie dans son plaisir; "Vous, vus allez suivre, hein?" Et le public de rire, conquis. Et quand Mika entonnera son tube "Underwater", c’est Zoé qui donnera le ton au public pour chanter en chœur…Avant de recevoir une belle ovation d’un public conquis par ce beau moment, simple, mais qui a dû faire fondre les cœurs.

«Je suis fan de Mika»

Pour Xavier Van Ecke, le moment a été fort. "C’est un artiste extrêmement gentil et intelligent, très sympa, il a tout de suite mis Zoé à l’aise et a été tellement chouette avec elle. Et Zoé garde la tête froide par rapport à ce qu’il s’est passé, elle m’a dit qu’elle ne voulait pas s’en vanter, elle n’en parle pas, elle est simplement contente." Car la petite fille est reconnue dans la rue… "Nous avons été quelques jours à la mer après le festival, et des gens venaient me voir en me disant "tiens mais ce n’est pas la petite fille qui a chanté avec Mika?". Au restaurant aussi… C’est assez incroyable…" Zoé, elle, confie simplement être heureuse et avoir passé un moment magique. Et de conclure en riant: "Maintenant, je suis fan de Mika" . Et nous de Zoé.