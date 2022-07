«Melreux, Hotton et Hampteau ont été coupés les uns des autres» (vidéos)

Dès le départ, le 14 juillet en fin de matinée, début d’après-midi, la situation était poignante voire stressante, en tout cas très anxiogène, parce que, premièrement, on voyait qu’il pleuvait beaucoup et que les eaux montaient. Nous n’avions pas beaucoup d’informations, pas de perspectives à plus ou moins moyen terme. Le jeudi matin, l’Ourthe avait isolé les trois villages de Melreux, Hotton et Hampteau, rendant les missions de secours assez difficiles. Heureusement que la solidarité locale a joué parce que certains villages étaient très difficiles à joindre.

Quel fut le bilan quelques jours après la catastrophe?

Ma première réaction a été de dire ouf! Quand on voyait les images à la télévision, quand on entendait la radio, à Theux, à Angleur, à Pépinster, je me suis dit qu’on était face à un phénomène réellement anormal, quelque chose d’extraordinaire par rapport aux inondations que l’on a déjà connues ici à Hotton mais nous n’avons pas eu de blessés ni de morts à dénombrer. Nous avons eu environ 200 à 300 personnes délocalisées, des sinistrés que l’on a dû reloger. Nous n’avons pas eu d’immeubles détruits. Une route a été détruite, ce n’est encore qu’un demi-mal, Et au niveau des bâtiments publics, ce la n’a pas été une catastrophe non plus. Donc franchement, par rapport à ce que l’on a constaté dans d’autres communes wallonnes, je me suis dit que finalement on s’en est bien tiré.

Marie-Anne Benne, vous êtes la présidente du CPAS hottonnais. Le CPAS qui a rapidement répondu présent.

Dès le jeudi à 5h du matin, nous étions sur place à l’école communale. Nous avons ouvert le centre de crise qui est resté ouvert pendant 22 jours. Le premier jour, on a accueilli 350 personnes et après, la fréquentation a varié entre 40 et 60 personnes par jour, nettement moins les derniers jours.

La solidarité s’est également très vite organisée.

Dans un premier temps, au sein des villages, entre habitants. Puis, Nous avons rapidement reçu des dons d’un peu partout, de communes Bruxelloises notamment comme Ixelles, puis de communes flamandes avec, entre autres, notre commune jumelle d’Izegem. Mais aussi des communes de la province de Luxembourg comme Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Aubange et j’en oublie certainement. Leuze-en-Hainaut nous a apporté également pas mal de soutien. Nous avons également pu compter sur de nombreux dons émanant de privés tant francophones que néerlandophones. De nombreux présidents de CPAS m’avaient également contacté à l’époque pour proposer des logements d’urgence à mettre à notre disposition pour pouvoir reloger les sinistrés

Combien de sinistrés avez-vous compté durant les premiers jours des inondations?

C’est très difficile à dire exactement. On a recensé 439 maisons qui sinistrées au niveau du rez-de-chaussée. Nous avons par ailleurs relogé, pas mal de monde durant les 48 premières heures après les inondations. En tout, ce sont environ 800 maisons qui ont été touchées à des degrés divers sur l’ensemble de notre commune. À l’heure actuelle, il reste encore quatre maisons où la situation est toujours problématique.

Gui Ponsard, vous êtes échevin des Travaux à Hotton. Quels ont été les dégâts constatés aux infrastructures publiques?

On a fait un relevé des bâtiments publics touchés. Il y a onze bâtiments qui ont été touchés. Il y a RIVEO surtout où les aquariums ont été dévastés. Il y a eu aussi les églises de Melreux, de Hotton, de Hampteau… Il reste, à l’heure actuelle encore quelques petites réparations à effectuer dans certains bâtiments, comme l’église de Hampteau

Les voiries ont également souffert, que reste-t-il à réparer?

Il faut souligner le travail de notre Service Travaux qui a rapidement procédé aux réfections les plus urgentes. Il faut encore réparer la route de Melines à Ny que les eaux de ruissellement, transformées en véritables torrents, ont complètement défoncée. L’estimation des travaux de réfection est de 211000 €. On a également le mur du Biez du Moulin à la Commanderie à Hotton, estimé à 135000 €.

Jean-François Dewez, vous êtes 1eréchevin, en charge notamment de l’environnement. Il y a également eu à gérer toute la problématique des déchets liés à ces terribles inondations?

Le collège hottonnais a rapidement désigné une société pour évacuer les déchets. Le service Travaux a rapidement agi également, mais aussi Idélux qui nous a aidés. Dans un second temps, nous avons mis tout de suite à disposition un conteneur à la Commune pour les déchets alimentaires. Nous avons également mis des conteneurs à disposition aux quatre coins de la commune. Ce sont environ 340 tonnes de déchets qui ont été ramassés en une semaine. C’est absolument énorme!

Par ailleurs, il faudra encore des mois, voire des années pour nettoyer convenablement toutes les berges de l’Ourthe. Mais le Contrat rivière Ourthe est là aussi pour nous accompagner, tout comme la Région wallonne et BeWapp.

«On voyait passer les canots de sauvetage»

Dans la famille Crèvecœur-Corbugy à Hampteau, on se prépare à quelques travaux de rénovation fin août.

La famille Crévecœur-Corbugy, qui réside rue du Moulin à Hampteau, se souviendra longtemps des inondations de l’Ourthe de juillet dernier. "Après les opérations de nettoyage, nous avons essayé de ne plus trop y penser durant cette année, confie Marie-Jeanne Corbugy. Nous habitons à proximité immédiate de l’Ourthe. Nous savons qu’il y aura toujours un risque. Mais notre rue est si belle. Dans notre malheur, nous avons eu la chance de n’avoir que cinquante centimètres d’eau et pas trop de dégâts par rapport à certains voisins immédiats qui ont, eux, eu plus d’un mètre d’eau dans leur maison. Certains n’ont d’ailleurs toujours pas regagné leur domicile à l’heure actuelle. Mais pour nous, la page est tournée et on fera quelques travaux de rénovation fin août, principalement de réfection des carrelages qui ont beaucoup souffert".

Marie-Jeanne Corbugy se souvient néanmoins très précisément de cette folle journée de juillet: "Pendant la nuit, je me suis réveillée tellement le bruit de l’eau qui rentrait dans la maison était fort. L’eau a continué à monter jusqu’en fin d’après-midi le 15 juillet. Nous avons finalement évacué quand nous avons vu passer les canots de sauvetage devant la fenêtre. C’était la 4e fois que nous avions les eaux. Il y avait alors 6 à 7 cm tout au plus dans la maison et ça se retirait assez vite. Ici, ce fut très subit, assez violent avec une cinquantaine de centimètres d’eau dans la maison".

Son époux, Gérard Crévecœur, retient quant à lui la solidarité qui s’est rapidement organisée dans le village: "Ce fut franchement exceptionnel. Il faut vraiment le souligner. Avec les jeunes du village, des personnes en vacances dans la région, les habitants, l’entreprise Mathieu en charge des travaux d’égouttage dans le village a beaucoup aidé également avec ses engins de génie civil… On a pu compter sur une équipe d’une douzaine de personnes qui nous ont aidés à nettoyer la maison".

«Nous avons eu un mètre d’eau dans certaines pièces de la maison»

Chez Thierry Borsu, habitant de la rue du Moulin à Hampteau, les travaux de rénovation sont toujours en cours.

Tout comme à Hotton et Melreux, le village d’Hampteau a subi de lourds dégâts en juillet 2021. Thierry Borsu, qui réside dans la rue du Moulin, à proximité immédiate de l’Ourthe est toujours plongé dans les travaux de réhabilitation de son domicile: "Nous avons reçu beaucoup de coups de main. Dès le lendemain des inondations, des camarades électriciens sont venus contrôler toute l’installation,… Et puis nous avons commencé les réparations. Tout l’électroménager était fichu. Ça a aussi traîné un peu au niveau des assurances – je comprends, nous n’étions pas les seuls. Mais il a fallu six à sept mois avant de connaître les montants de l’indemnisation. Pour ce qui est des travaux, nous avons dû replafonner. Nous avons travaillé énormément nous-mêmes avec mon fils et l’aide de la famille. On commence petit à petit à voir le bout du tunnel. On espère que fin août, on verra le bout du tunnel" .

Pour Thierry Borsu, il n’y avait rien à faire en juillet 2021 face à la force de l’eau: « Le jour des inondations, nous fêtions le début des congés payés avec quelques amis et on ne se doutait jamais que l’eau arriverait aussi vite. On ne s’était vraiment pas préparé à ça. Et de toute façon, c’était absolument inutile. Ça a été vraiment trop vite et trop puissant. L’eau rentrait en cascade par les fenêtres. On a enregistré un mètre d’eau dans certaines pièces de la maison. Même si les autorités communales avaient disposé des sacs de sable préventivement, cela n’aurait servi à rien. On a donc fait ce que l’on a pu. Et à un moment donné, il a bien fallu lever le camp. Et le lendemain, à notre retour à la maison, il n’y avait plus rien. Que de la boue et les nombreux dégâts à constater ».