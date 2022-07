Le conseiller Yves Evrard (min.): "Une heure inhabituelle qui oblige des élus à faire le forcing pour être à l’heure. C’est d’autant plus regrettable qu’à 16h40, nous avons reçu des informations complémentaires sur certains dossiers. Avec un conseil à 20h, on a encore un peu de temps pour voir de quoi il retourne. Si des dossiers ne sont pas complets, reportons-les. Je ne les validerai en tout cas pas."

Le bourgmestre François Huberty: "L’heure de convocation à 18h n’est pas indue et n’est pas un problème, puisque la majorité des élus ont fini leur journée. Quand on est conseiller, on doit pouvoir se libérer. Concernant les informations complémentaires, elles n’ont pas d’incidence sur les dossiers."

Le conseiller Philippe Bruliau (indépendant): "Un conseil communal n’est pas un club de retraités. Si j’étais boucher dans un grand magasin, je ne pourrais pas être présent à 18h, à moins de prendre congé. "

Le compte est approuvé avec des réserves, comme prévu

Le bourgmestre présente les grandes lignes du compte communal 2021.

Ce qu’il faut retenir, c’est que le boni global se monte à 2521068 € (après report des bonis antérieurs) auquel il faut ajouter 1,6 million€ des réserves et provisions. On notera encore qu’à l’exercice propre, le boni se monte à 791000 €. Au poste des dépenses, c’est celui du personnel qui est le plus important (3,8millions€). Quant aux recettes à l’ordinaire, on constate que ce sont les transferts (taxes, IPP, précompte, immondices) qui rapportent le plus (10millions€).

En 2021, 2,3millions ont été investis à l’extraordinaire.

L’approbation du compte devra se faire sous condition. C’est une recommandation de la Tutelle suite à l’enquête en cours et qui vise les détournements dont est accusé l’ancien directeur financier.

Yves Evrard (min.) annonce que son groupe s’abstiendra "pour que le collège poursuive ses investigations dans les directions approuvées lors des séances à huis clos."

Le dossier concernant le recrutement d’un directeur financier stagiaire est reporté au huis clos du prochain conseil. Ce sera ce vendredi.

WCpublics au centre-ville, piste cyclo-piétonne vers le centre commercial

Le plan d’investissement communal PIC (60% de subsides) et PIMACY (pour favoriser la mobilité de manière générale) sont votés. Le 1eréchevin Jacques Cheppe explique que cela permettra des aménagements cyclable, piéton et d’intermodalité (signalisation et éclairage spécifique, stationnement pour vélos, parking pour covoiturage, etc.) Une vingtaine de fiches ont été élaborées et entreront dans l’un et/ou l’autre plan. M. Cheppe les cite. On retiendra les projets la réfection du chemin de Suxy à Grafontaine, l’aménagement du centre de Respelt y compris les trottoirs, de la rue du Haut Faing, la réfection de la rue de la Chapelle Collard, de la route de Bercheux à Molinfaing, un trottoir route de Saint-Hubert à Tournay, etc.

L’échevine Mariline Clementz détaille les investissements Primacy.: création d’un trottoir à la rue des Forges à Grandvoir, réfection de la place de la Gare à Longlier, piste cyclo-piétonne du rond-point au centre commercial, création d’un trottoir à Longlier en dessous du rond-point de la gare jusqu’à l’école, aménagement cyclable à la Cheravoie avec bike-wash etc., création de WC publics et d’une fontaine à eau au centre-ville, etc.

Nouvelle signalétique

En vue de dynamiser le commerce et le tourisme, on va installer une nouvelle signalétique (lire aussi notre édition de lundi à ce sujet). La nouvelle charte graphique et le nouveau logo vont être multipliés dans l’espace public pour orienter et informer les Chestrolais et tout qui se rend à Neufchâteau. Cela se fera avec des drapeaux et bâches qui seront accrochés à des mâts en aluminium. Pour signaler quoi? Des effets de porte à cinq endroits de la ville, sortes de messages de bienvenue aux entrées de la ville; des directionnels pour orienter les véhicules qui entrent en ville; des panneaux qui identifient les parkings gratuits ou pas, le nombre de places, etc.; l’identification des quartiers, des services; on aura aussi des directionnels pour piétons et cyclistes vers les services du centre-ville, parkings etc.

Sécurité aux abords des écoles

Le conseiller Defat (min.) propose de renforcer la sécurité aux abords des écoles selon un marquage précis. Un appel à projets a été lancé par la Région wallonne.

Mme Mons delle Roche demande combien d’accidents on a enregistré aux abords des écoles.

Le bourgmestre répond que même un accident serait un de trop et embraye sur la proposition de M. Defat: "On est d’accord avec votre proposition. Toutefois, dès le mois de mars on avait déjà fait le tour des sept implantations communales et on a décidé au collège, le 23juin dernier, de déjà répondre à l’appel à projets de la Région wallonne dont vous avez parlé.", conclut M. Huberty.

Aux dires d’un conseiller, qui est aussi directeur d’école, il apparaît que la plupart des accidents qui se produisent aux abords des écoles, de manière générale, sont souvent provoqués par les parents des élèves eux-mêmes.

Conseil ce vendredi

Un conseil communal aura déjà lieu ce vendredi 15 juillet à 10h. Quatre points sont à l’ordre du jour de la séance publique et le reste à huis clos pour plancher sur des sanctions envers l’ancien directeur financier.